Гаджеты

Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использованияВедомости вчера в 21:54

Журналист издания The Verge Дитер Бон также написал о проблемах со смартфоном после двух дней использования. По его словам, на сгибе экрана Galaxy Fold появилась выпуклость, которая создает искажение. О неполадке в работе смартфона сообщил и журналист CNBC.
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Эксперт оценил сообщения о случаях поломок Samsung Galaxy Fold

RT на русском04:55

Samsung Electronics изучает проблему с новым смартфоном Galaxy Fold

Life.ru00:23

Смартфоны Samsung Galaxy Fold начали сбоить в ходе тестов

Игромания.ру00:45

Новые смартфоны Samsung ломаются в первые дни использования

URA.Ruвчера в 20:59

Журналисты пожаловались на поломку Galaxy Fold в первые дни использования

РБКвчера в 19:03

Журналисты пожаловались на поломки складных Galaxy Fold в первые дни работы

РИА Новостивчера в 18:44

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Lenta.ruвчера в 17:44
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Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

Обновлено вчера в 17:31
Политика

Почему Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса

В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.
Обновлено в 05:19
Музыка

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Авто

Стартовали продажи обновленной версии УАЗ «Буханка»

Отечественный автопроизводитель УАЗ сообщил о старте продаж обновленного варианта «Буханки» с внедорожными элементами.
Обновлено вчера в 03:55
Общество

В России запустили сервис для снятия авто с регистрации через интернет

Сайт «Госуслуги» в последнее время очень серьёзно облегчает жизнь россиянину. Немало портал помогает и отечественному автолюбителю.
Обновлено в 03:34
Экономика

Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Волочкова продемонстрировала Пугачевой свой фирменный шпагат

"Молодец!" — похвалила Волочкову Пугачева. "Сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто", — отметила балерина.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Сбившему курсанта МЧС воронежцу предъявили обвинение

Сотрудники регуправления Следственного комитета (СКР) предъявили обвинение 45-летнему водителю Mercedes, сбившему в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Обновлено вчера в 06:53
Политика

В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел

Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ГД поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".
Обновлено в 04:12
Общество

В аэропорту «Симферополь» построят новый диспетчерский пункт

Обновлено в 03:37
Происшествия

В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски

Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39
Футбол

Определились даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА объявила даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Финансы

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу

Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено вчера в 16:26
Технологии

В России решили создать самолёт со сверхкоротким взлётом

В России первыми в мире решили создать самолёт, обладающий сверхкоротким взлётом.
Обновлено в 04:34
Экономика

России грозит блокировка платежей по картам из-за санкций

Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы.
Обновлено в 05:31
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Двигатель самолета загорелся во Внукове

В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Кино

Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет

Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Политика

В Кремле рассказали о переговорах советников Путина и Трампа

Советник президента Соединенных Штатов Фиона Хилл провела переговоры с помощником российского лидера Дмитрием Ушаковым, заявил 18 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Общество

Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей

Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Эрмитаж эвакуирует посетителей из-за сообщения о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге закрыт на вход - из-за сообщения о минировании посетителей эвакуируют.
Обновлено в 04:34
Экономика

Правительство рассмотрит просьбу «ГАЗа» о господдержке

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что гендиректор группы "ГАЗ", принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске, направил Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие

На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
Обновлено в 02:17
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