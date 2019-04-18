Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дниРоссийская газета 01:49
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования. Так, обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал в своем блоге в Twitter о неполадках с экраном.
Читать в источнике
Оценить243
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — цитирует Безсонова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Культура
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву с неафишированным визитом приехала американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии, членом совета национальной безопасности страны Фионой Хилл, сообщает «Коммерсант» в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 03:48
Хоккей
Никита Гусев не уверен, что сыграет за «Вегас» в плей-офф
Бывший форвард петербургского СКА Никита Гусев, который теперь выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас», заявил, что пока не знает, сможет ли он сыграть за свой новый клуб в плей-офф турнира.
Обновлено в 04:03
Общество
Кабмин отправил на доработку проект по ограничению продаж сим-карт
Правительство поддержит законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, если он будет доработан.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Происшествия
На Тайване произошло сильное землетрясение
Обновлено в 02:09
Политика
Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны
Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа лошадь
Недавно актриса рассказала, что ей удалось отсудить у своего теперь уже бывшего супруга два автомобиля - раритетный Ford Mustang и Range Rover 2015 года выпуска, а также двух йоркширских терьеров - Бу и Пистоля - и лошадь по кличке Эрроу.
Обновлено 16 апреля в 12:00
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Нэшвилл»
"Даллас" обыграл "Нэшвилл" (5:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Новый экологический налог могут ввести в России
В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Экономика
Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3%
Выручка ретейлера X5 Retail Group в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и составила 404,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Ученые из Оксфордского университета доказали, что даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника.
Обновлено вчера в 15:26
Авто
Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей
Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
Обновлено в 03:49
Спорт
Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно
Обновлено в 03:59
Общество
В аэропорту «Симферополь» построят новый диспетчерский пункт
Обновлено в 03:37
Общество
Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя
Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя.
Обновлено в 02:40
Общество
В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара
Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Виктория Боня вспомнила об отношениях с Алексом Смерфитом
Миллионер не хотел еще детей Виктория Боня стала гостьей в студии программы на "Русском радио" у Аллы Довлатовой.
Обновлено вчера в 03:23
Политика
Валентина Матвиенко может покинуть пост в Совфеде
СМИ называют наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Совета Федерации главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который был спикером Госдумы с 2011 по 2016 год.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35