Происшествия
Склады с лакокрасочной продукцией горят под ЕкатеринбургомМосковский Комсомолец вчера в 21:11
Пламя на сладе с лакокрасочной продукцией под Екатеринбургом распространилось на площади две тысячи квадратных метров. Об этом говорится в сообщении областного ГУ МЧС.
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Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Единоборства
Энтони Джошуа был нокаутирован в спарринге, был не готов к бою?
WBN сообщает, что по имеющейся у них информации чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа побывал в тяжелом нокауте во время спарринга в ходе подготовки к поединку 1 июня против Энди Руиса-младшего, а его отец Роберт Джошуа по этой причине хотел, чтобы бой был отменен.
Обновлено в 02:22
Политика
Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко
Обновлено вчера в 11:51
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено вчера в 19:19
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат
В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Общество
В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Новой Москве неизвестные похитили у безработного 1 млн рублей
Злоумышленники ограбили безработного мужчину в Новой Москве, их добычей стали деньги в сумме более 1 млн руб. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 01:12
Футбол
Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон
По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29
Культура
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин
В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Космос
Зафиксированы загадочные сигналы из космоса
Астрономы начали фиксировать световые вспышки с 1932 года.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Названы сроки возможной встречи Зеленского с Трампом
Внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен сказал в интервью на "Радио Свобода" о том, что уже 28-29 июня на саммите G20 в Японии могут встретиться Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
Обновлено в 00:25
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Японии 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В японской префектуре Тотиги в ДТП со школьным автобусом пострадали 17 человек.
Обновлено в 01:31
Общество
Акимов назвал два варианта электронных паспортов для россиян
Первый вариант предполагает, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом.
Обновлено в 01:42
Авто
Новый глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне
Эксперты ожидают, что в ближайшее время мы увидим еще несколько тизеров новинки, но презентацию не стоит ждать раньше конца июня 2019 года.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье
В США женщина родила после смерти и снова ожила
Обновлено в 01:31
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Дональд Трамп нарушил протокол, коснувшись спины королевы Елизаветы
Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
IKEA запустила библиотеку дизайн-проектов для российских «хрущевок»
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
ЦБ введет паспорта финансовых продуктов
В письме ЦБ указывает, что в паспорт финансового продукта могут входить данные о поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию и др.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» покажут новейшего боевого робота на базе БМП-3
В 2015 году ВНИИ "Сигнал" представил боевой робототехнический комплекс "Удар" на платформе БМП-3.
Обновлено в 02:23
Политика
В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.
Обновлено в 01:12
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Футбол
Эшли Коул покидает «Дерби» Лэмпарда
«Дерби» не предложил защитнику Эшли Коулу новый контракт. 30 июня 38-летний игрок покинет клуб по свободному трансферу.
Обновлено вчера в 21:56