Схему обмана клиентов в автосалонах раскрыл РоспотребнадзорLentaChel.ru 10:14

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.

с чего всё началось

Кредитный договор еще не был даже подписан, когда покупателю позвонили якобы из банка, сообщив, что деньги автосалону уже перечислены. Специалисты Роспотребнадзора полагают, что такие звонки совершают сами сотрудники автосалона, чтобы клиент уже не смог отказаться от договора.

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