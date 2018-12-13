Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»
Спорт-Экспресс
00:22

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Спорт-Экспресс00:22

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Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Спорт-Экспресс00:22

Тренер «Боки Хуниорс» уходит с поста после поражения от «Ривер Плейта»

Газета.Ruвчера в 18:06

Гильермо Скелотто покинет пост главного тренера «Боки Хуниорс»

Чемпионатвчера в 19:00

Тевес заявил, что останется в «Бока Хуниорс»

Матч ТВвчера в 15:08

Главный тренер «Боки Хуниорс» покидает свой пост после поражения в финале Кубка Либертадорес

Sport24.ruвчера в 14:51

Тевес останется в «Бока Хуниорс» еще на год

Sports.ruвчера в 14:41

Фанат «Ривер Плейта» убит за празднование победы над «Бокой»

Российская газета13 декабря в 09:36
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Футбол

Моуриньо: «Последние годы МЮ успешно играет с „Ливерпулем“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро за поведение болельщиков

УЕФА, рассмотрев оба дела, оштрафовал клуб на 27 тысяч евро по итогам матча с "Рейнджерс" и на 28 тысяч евро за игру с "Рапидом".
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»

Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

Неймар: Ближайшие четыре года посвящу подготовке к чемпионату мира

Игрок намерен выступить на следующем мундиале, который пройдёт в Катаре, и хочет посвятить подготовке к соревнованиям ближайшие четыре года.
Обновлено в 00:29
Футбол

Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско

Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»

Обновлено вчера в 16:29
Футбол

Салах: «Хочу в 2019 году выиграть трофей с „Ливерпулем“»

В следующем году хочу выиграть трофей с "Ливерпулем". Поэтому я каждый день стараюсь превозмогать себя, чтобы помочь команде достичь успеха.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол

Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол

Матч «Лион» — «Монако» начнётся на восемь часов позже

Начало матча 18-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «Монако» было перенесено на восемь часов вперёд.
Обновлено вчера в 10:23
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

«Манчестер Сити» не собирается покупать новых футболистов зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует никого покупать этой зимой.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним защитником «Галатасарая»

Защитник «Галатасарая» Озан Кабак попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» Об этом сообщает Aksam.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

Аллегри: «Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей „Ювентуса“»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей Серии А.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол

«Рому» может возглавить Блан или Жардим

По информации Corriere dello Sport, возглавить римскую команду могут Лоран Блан или Леонарду Жардим.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол

Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане

Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено вчера в 13:59
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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