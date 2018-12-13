Футбол
Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Спорт-Экспресс00:22
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Главный тренер «Боки Хуниорс» покидает свой пост после поражения в финале Кубка Либертадорес
Sport24.ruвчера в 14:51
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Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
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