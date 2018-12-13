Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»
Спорт-Экспресс
00:22

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Спорт-Экспресс00:22

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Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Спорт-Экспресс00:22

Тренер «Боки Хуниорс» уходит с поста после поражения от «Ривер Плейта»

Газета.Ruвчера в 18:06

Гильермо Скелотто покинет пост главного тренера «Боки Хуниорс»

Чемпионатвчера в 19:00

Тевес заявил, что останется в «Бока Хуниорс»

Матч ТВвчера в 15:08

Главный тренер «Боки Хуниорс» покидает свой пост после поражения в финале Кубка Либертадорес

Sport24.ruвчера в 14:51

Тевес останется в «Бока Хуниорс» еще на год

Sports.ruвчера в 14:41

Фанат «Ривер Плейта» убит за празднование победы над «Бокой»

Российская газета13 декабря в 09:36
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Обновлено в 05:24
Футбол

Моуриньо: «Последние годы МЮ успешно играет с „Ливерпулем“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

«Краснодар» отправится в отпуск до 8 января

Обновлено в 04:00
Футбол

Марсело: никогда не думал покидать «Реал»

Защитник «Реала» Марсело признался, что никогда не рассматривал вариант перехода в другую команду.
Обновлено в 04:56
Футбол

УЕФА оштрафовала ЦСКА и «Спартак» за поведение фанатов

Обновлено вчера в 12:15
Футбол

Икарди продлит контракт с «Интером» до 2023 года

Обновлено в 02:53
Футбол

Гвардиола: «Травма Де Брюйне может помочь нам»

Обновлено в 01:58
Футбол

Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
Футбол

Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол

«Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефону

Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону.
Обновлено в 04:39
Футбол

Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
Обновлено в 01:29
Футбол

Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

«Вольфсбург» обыграл «Нюрнберг» в чемпионате Германии

Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

Защитник «Шарлеруа» Дессоле: «Россия – не моя цель, но бывают предложения, от которых нельзя отказаться»

Защитник «Шарлеруа» Дориан Дессоле прокомментировал информацию об интересе «Краснодара».
Обновлено в 05:12
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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