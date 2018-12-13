Полузащитник Карлос Тевес не покинет «Бока Хуниорс». Аргентинский футболист решил остаться в клубе из Буэнос-Айреса еще на сезон.

Тевес останется в «Бока Хуниорс» еще на год

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