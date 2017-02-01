Футбол

Скауты «МЮ» просматривали Маноласа на матче «Рома» – «Ювентус»
Sports.ru
03:25

Ювентус — Рома
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Марио Манджукич
35′
40′
Стивен Нзонзи
46′
Алессандро Флоренци
Джастин Клюйверт
Миралем Пьянич
Эмре Джан
71′
71′
Дженгиз Ундер
Диего Перотти
79′
Стивен Нзонзи
Эдин Джеко
Пауло Дибала
Дуглас Коста
80′
81′
Патрик Шик
90′+5′
Николо Дзаньоло
«Рома» вчера уступила «Ювентусу» (0:1) в рамках 17-го тура серии А. Матч посетили скауты «Манчестер Юнайтед», которые просматривали защитника «Ромы» Костаса Маноласа. В контракте 27-летнего игрока с римским клубом прописана сумма отступных в 36 миллионов евро.
Sports.ru03:25

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СМИ: Скауты «МЮ» побывали на матче «Ювентус» - «Рома», они просматривали Маноласа

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Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Маноласа в матче «Ювентус» — «Рома»

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Скауты «МЮ» просматривали Маноласа на матче между «Ювентусом» и «Ромой»

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Скауты «МЮ» просматривали Маноласа на матче между «Ювентусом» и «Ромой»

Sportbox.RU04:15

Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Маноласа в матче с «Ромой»

Бомбардир.ру03:43

Скауты «МЮ» просматривали Маноласа на матче «Рома» – «Ювентус»

Sports.ru03:25
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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