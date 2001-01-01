Скауты «Лейпцига» просматривали Шика в матче с «Сампдорией»Евро-футбол.ру 04:39

"РБ Лейпциг" интересуется форвардом "Ромы" Патриком Шиком. По данным Football Italia, скауты немецкого клуба посетили матч "Ромы" с "Сампдорией" в рамках чемпионата Италии (1:0). Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов отпустить Шика за 30 миллионов евро.

Скауты «Лейпцига» просматривали Шика в матче с «Сампдорией»

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