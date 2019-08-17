Футбол
Скауты ЦСКА просматривают защитника «Тамбова»Евро-футбол.ру вчера в 11:01
|2′
Вандерсон Соуза
|11′
Кристиан Рамирес
Павел Карасев
|16′
|46′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Хасан Мамтов
Хызыр Аппаев
|46′
Олег Чернышев
Олабриан Муйива
|62′
|65′
Кристоффер Ольссон
Маркус Берг
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
|75′
|77′
Иван Игнатьев
Даниил Уткин
Гурам Тетрашвили
|78′
|79′
Даниил Уткин
Олабриан Муйива
|82′
Хетаг Хосонов
|82′
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
58
Ойеволе
27
Гогуа
55
Осипенко
2
Рыбин
3
Тетрашвили
25
Карасев
30
Таказов
11
Муйива
14
Аппаев
17
Хосонов
1
Крицюк
89
Стоцкий
5
Спаич
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
33
Берг
77
Камболов
52
Вильена
93
Сулейманов
47
Уткин
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Скауты ЦСКА присутствуют на матче "Тамбов" - "Краснодар" в Саранске. Как сообщил в прямом эфире комментатор "Матч Премьер" Тимур Журавель, целью разведчиков "армейцев" является защитник хозяев Седрик Гогуа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: «На матче „Тамбов“ - „Краснодар“ представители ЦСКА просматривают Гогуа»
Bobsoccerвчера в 10:20
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Футбол
«Неплохо для толстяка». Лукаку показал пресс
Обновлено вчера в 17:15
Теннис
Теннисист Медведев победил Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено вчера в 21:34
Здоровье
Нездоровый интерес: большинство россиян мечтают об «умных браслетах»
Интерес россиян к инновациям в области медицины растет, однако не все ее сферы получают одинаковый уровень доверия со стороны общественного мнения.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Московская школьница узнала о беременности во время родов
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области погиб один человек
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
В США работа Саймона Кинберга собрала только 65 миллионов долларов, что очень мало для такого рода фильмов.
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Обновлено вчера в 19:40
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено вчера в 11:05
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Наука
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Игры
Apple начала тестировать игровой сервис Arcade среди своих сотрудников
Сотрудники корпорации уже начали тестировать игровой сервис Arcade.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игры
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
«Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии
В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено 16 августа в 14:44
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты
Запущен первый игровой тест Remnant: From the Ashes на «максималках»
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Нью-Йорк
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Жителей Приморья начали эвакуировать после тайфуна
В Приморье начали эвакуировать жителей из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
Первокурсники ДВОКУ прошли «обкатку танками»
Курсанты первого курса Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в рамках освоения курса интенсивной общевойсковой подготовки прошли обкатку танками.
Обновлено вчера в 22:53
Здоровье
Женщина неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках
Американка думала, что у нее камни в почках, но родила тройню, сообщает The Mirror.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44