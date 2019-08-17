Футбол

Скауты ЦСКА просматривают защитника «Тамбова»Евро-футбол.ру вчера в 11:01

Тамбов — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
2′
Вандерсон Соуза
11′
Кристиан Рамирес
Павел Карасев
16′
46′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Хасан Мамтов
Хызыр Аппаев
46′
Олег Чернышев
Олабриан Муйива
62′
65′
Кристоффер Ольссон
Маркус Берг
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
75′
77′
Иван Игнатьев
Даниил Уткин
Гурам Тетрашвили
78′
79′
Даниил Уткин
Олабриан Муйива
82′
Хетаг Хосонов
82′
Скауты ЦСКА присутствуют на матче "Тамбов" - "Краснодар" в Саранске. Как сообщил в прямом эфире комментатор "Матч Премьер" Тимур Журавель, целью разведчиков "армейцев" является защитник хозяев Седрик Гогуа.
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