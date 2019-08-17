Футбол

Скауты ЦСКА просматривают ГогуаСпорт-Экспресс 10:26

Тамбов — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
2′
Вандерсон Соуза
11′
Кристиан Рамирес
Павел Карасев
16′
46′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Хасан Мамтов
Хызыр Аппаев
46′
Олег Чернышев
Олабриан Муйива
62′
65′
Кристоффер Ольссон
Маркус Берг
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
75′
77′
Иван Игнатьев
Даниил Уткин
Гурам Тетрашвили
78′
79′
Даниил Уткин
Олабриан Муйива
82′
Хетаг Хосонов
82′
Скауты ЦСКА посетили матч 6-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Краснодаром». Они просматривают центрального защитника хозяев Седрика Гогуа, сообщили в эфире комментаторы «Матч Премьер». Московский клуб может оформить трансфер 25-летнего уроженца Кот-д'Ивуара до закрытия трансферного окна.
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В «Тамбове» прокомментировали интерес ЦСКА к Гогуа

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Источник: «На матче „Тамбов“ - „Краснодар“ представители ЦСКА просматривают Гогуа»

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