Футбол

Ундер может перейти из «Ромы» в «Арсенал»
Sport24.ru
01:43

Сумма трансфера 21-летнего футболиста в «Арсенал» может составить приблизительно 56 миллионов евро. «Рома» приобрела Ундера за 13,4 млн евро. Ранее сообщалось, что «Челси» оценивает Ундера в 35 миллионов евро, а также готов в сделку включить защитника Андреаса Кристенсена.
Sport24.ru01:43

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Ундер может перейти из «Ромы» в «Арсенал»

Sport24.ru01:43
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
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