Футбол

Скаут «Манчестер Юнайтед» присутствует на матче «Рубина» и ЦСКАProstoProSport 13:08

Рубин — ЦСКА
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
41′
Федор Чалов
46′
Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
50′
Ильзат Ахметов
Бека Микелтадзе
60′
64′
Кристиян Бистрович
Павел Могилевец
Николай Кипиани
65′
66′
Иван Обляков
68′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Филип Уремович
76′
Бека Микелтадзе
Евгений Марков
81′
Вячеслав Подберезкин
85′
89′
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
«Рубин» принимает ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (0:1, идет второй тайм). Как сообщает «Бизнес Online», на игре присутствует скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Калибарда, специализирующийся по Восточной Европе. Кого именно просматривает представитель английской команды – неизвестно.
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