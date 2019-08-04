«Рубин» принимает ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (0:1, идет второй тайм). Как сообщает «Бизнес Online», на игре присутствует скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Калибарда, специализирующийся по Восточной Европе. Кого именно просматривает представитель английской команды – неизвестно.

Скаут «Манчестер Юнайтед» присутствует на матче «Рубина» и ЦСКА

Политика Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.

Происшествия СКР возбудил дело против участника несанкционированной акции в Москве По версии Росгвардии, военнослужащий «получил травму в результате противоправных действий одного из участников акции».

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Кино Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".

Происшествия Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.

Происшествия НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.

Общество Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Автоспорт Льюис Хэмилтон: Снимаю шляпу перед командой Первая половина сезона в этом году получилась невероятной – 10 побед в 12 гонках.

Авто В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для России В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для российского рынка.

Футбол «Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛ Московское "Торпедо" на своем поле победило "Армавир" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.

Происшествия Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.

Общество Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.

Армия и оружие В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.

Политика ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года.

Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Экономика Академик РАН объяснил, почему в России резко подорожала капуста Резкий скачок цен на белокачанную капусту в РФ возник из-за экономической политики аграриев, сказал «URA.RU» главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев.