«Рубин» принимает ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (0:1, идет второй тайм). Как сообщает «Бизнес Online», на игре присутствует скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Калибарда, специализирующийся по Восточной Европе. Кого именно просматривает представитель английской команды – неизвестно.

Скаут «Манчестер Юнайтед» присутствует на матче «Рубина» и ЦСКА

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