Футбол
Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч «Рубина» и ЦСКАНева Спорт 15:00
|41′
Федор Чалов
|46′
Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
|50′
Ильзат Ахметов
Бека Микелтадзе
|60′
|64′
Кристиян Бистрович
Павел Могилевец
Николай Кипиани
|65′
|66′
Иван Обляков
|68′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Филип Уремович
|76′
Бека Микелтадзе
Евгений Марков
|81′
Вячеслав Подберезкин
|85′
|89′
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
7
Подберезкин
10
Коновалов
70
Кипиани
20
Марков
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
35
Акинфеев
14
Набабкин
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
20
Кучаев
7
Ахметов
98
Обляков
29
Бийол
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
На матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и ЦСКА присутствовал скаут «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sport24, за игрой наблюдал скаут Крсто Килибарда, который отвечает в клубе за Восточную Европу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Экономика
Минпромторг поддержал резиносмешение
Минпромторг вынес на согласование проект поправок к постановлению №719 о локализации, который включит в него несколько секторов химической промышленности.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
Минобороны РФ разоблачило фейки о ситуации в Идлибе
Pr Scr: youtube.com / Минобороны России Начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской в конце июля во время брифинга разоблачил антироссийские фейки, распространяемые западными организациями.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Подросшей дочери Кристины Орбакайте пророчат карьеру модели
Подписчики Орбакайте нахваливают наследницу певицы и пророчат ей модельное будущее, учитывая, что задатки для модельной фигуры у Клавы есть уже сейчас.
Обновлено в 11:56
Гаджеты
Vivo представила в России смартфон средней ценовой категории V17 Neo
В России вышел новый смартфон средней ценовой категории Vivo V17 Neo с 6 Гбайт ОЗУ, ОС Android Pie (9.0) и батареей на 4500 мА.ч. Аппарат получил 6,38-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей.
Обновлено в 11:08
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Экономика
Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку
Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Обновлено в 19:29
Гаджеты
Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей
Китайская компания Xiaomi зарегистрировала смартфон с солнечной батареей на задней панели и безрамочным дисплеем.
Обновлено в 16:33
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Экономика
Бизнес дата-центров растет за счет государства и иностранных компаний
Выручка дата-центров "Ростелекома" увеличилась на 30%, до 2023 г. компания намерена сохранить такой темп роста, сообщил представитель оператора.
Обновлено в 17:21
Политика
В бегстве украинцев за рубеж нашли выгоду для России
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в течение нескольких лет половина украинцев будет жить за границей.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В США третий раз за сутки произошла стрельба
Семь человек получили ранения в результате стрельбы в парке в Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции.
Обновлено в 11:53
Футбол
«Интер» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти
Обновлено в 12:16
Путешествия
Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых
Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Обновлено в 17:01
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Экономика
Регионы вдохнут Ozon
Онлайн-ритейлер продвинется за счет «Обуви России» Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 18:34
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
ТАСС: суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
«Следствие установило еще двоих фигурантов дела о разбое: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии»,— рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США
Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США.
Обновлено в 12:05
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера
Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.
Обновлено в 16:14
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Политика
National Interest оценил Военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил масштабы Главного военно-морского парада, который прошел 28 июля.
Обновлено в 01:15