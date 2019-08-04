Футбол

Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч «Рубина» и ЦСКАНева Спорт 15:00

Рубин — ЦСКА
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
41′
Федор Чалов
46′
Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
50′
Ильзат Ахметов
Бека Микелтадзе
60′
64′
Кристиян Бистрович
Павел Могилевец
Николай Кипиани
65′
66′
Иван Обляков
68′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Филип Уремович
76′
Бека Микелтадзе
Евгений Марков
81′
Вячеслав Подберезкин
85′
89′
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
На матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и ЦСКА присутствовал скаут «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sport24, за игрой наблюдал скаут Крсто Килибарда, который отвечает в клубе за Восточную Европу.
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