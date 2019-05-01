РПЛ

Матч ТВМатч ТВСкаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч «Локомотива» с «Ростовом»

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
Сербский скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда присутствовал на домашнем матче «Локомотива» с «Ростовом» в рамках 8-го тура РПЛ. Информации о том, какой конкретно футболист интересовал представителя английского клуба, нет.
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