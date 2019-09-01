РПЛ
Sports.ruСкаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч «Локо» и «Ростова»
|26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
|30′
|39′
Роман Еременко
|42′
Элдор Шомуродов
|58′
Элдор Шомуродов
|60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
|60′
Мацей Рыбус
|64′
|67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
|81′
|87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
|88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
|90′+3′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
22
Джорджевич
7
Крыховяк
23
Мариу
6
Баринов
11
Миранчук
9
Смолов
1
Бабурин
34
Козлов
6
Сигурдссон
78
Чистяков
28
Чернов
7
Еременко
17
Норманн
19
Байрамян
25
Логашов
23
Зуев
14
Шомуродов
2 ×
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда посетил матч 8-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (1:2). Килибарда специализируется на поиске игроков в Восточной Европе.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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