РПЛ

Sports.ruSports.ruСкаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч «Локо» и «Ростова»

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда посетил матч 8-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (1:2). Килибарда специализируется на поиске игроков в Восточной Европе.
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