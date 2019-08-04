Футбол

Скаут «Манчестер Юнайтед» оценил игру нападающего ЦСКА ЧаловаSport24.ru вчера в 12:58

Рубин — ЦСКА
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
41′
Федор Чалов
46′
Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
50′
Ильзат Ахметов
Бека Микелтадзе
60′
64′
Кристиян Бистрович
Павел Могилевец
Николай Кипиани
65′
66′
Иван Обляков
68′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Филип Уремович
76′
Бека Микелтадзе
Евгений Марков
81′
Вячеслав Подберезкин
85′
89′
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда, присутствующий на матче 4-го тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и ЦСКА, не стал комментировать свою работу, но высказался в отношении нападающего армейцев Федора Чалова.
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