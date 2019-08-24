Культура
Скарлетт Йоханссон снова возглавила список самых богатых актрисКоммерсантъ вчера в 17:08
Американка Скарлет Йоханссон второй раз стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes.
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Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Обновлено в 05:03
Космос
Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести
24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.
Обновлено в 03:43
Общество
На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен
Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
Обновлено в 06:05
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить идею о 4-дневной рабочей неделе
Как сообщает "Известия", ведомство должно будет оценить степень влияния 4-дневной рабочей недели на социальную сферу и экономику страны.
Обновлено 22 августа в 09:01
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Происшествия
Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье
Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.
Обновлено в 06:05
Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве
Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:12
Происшествия
На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс
Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Авто
Составлен рейтинг наиболее «женских» марок автомобилей в РФ
Эксперты проанализировали результаты ряда опросов автовладельцев в России и установили автомобильные марки с наибольшей долей владельцев-женщин.
Обновлено в 04:22
Кино
Кита Харингтона позвали в киновселенную Marvel
Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон может стать частью киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:16
Футбол
Данил Круговой: «Семак сказал — скоро будешь пылить в „Зените“»
«Уфа» и «Зенит» сыграют в РПЛ 24 августа.
Обновлено в 05:00
Авто
Volkswagen отзывает почти 700 тысяч автомобилей по всему миру
Volkswagen не знает о каких-либо травмах, связанных с проблемой, но компания отозвала автомобили в качестве меры предосторожности.
Обновлено в 01:36
Здоровье
Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Мы не боремся со спиртными напитками, мы боремся с проблемой
Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы одной из главных проблем России, с которой долго боролись поколения соотечественников, назвал тяжелое пьянство.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено в 05:25
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39
Футбол
Клопп: у Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге.
Обновлено в 03:50
Политика
Зеленский назначил День памяти защитников Украины
Обновлено в 05:06
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек
Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Футбол
Бразильский футболист развил «сверхзвуковую» скорость
Скорость в 38 километров в час была зафиксирована у бразильского форварда «Фламенго» Бруну Энрике в матче четвертьфинала Кубка Либертадорес против «Интернасионаля».
Обновлено в 04:59
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Общество
Более 70% работодателей проверяют социальные сети соискателей
13% опрашиваемых контролируют все, что выкладывают подчиненные, и остальные не интересуются жизнями сотрудников в интернете, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Водитель Mercedes на зимней резине улетел в Ново-Адмиралтейский канал
По предварительной информации, в Адмиралтейском районе Петербурга у набережной Ново-Адмиралтейского канала 35-летний водитель автомобиля Mercedes A-класса не справился с управлением на мокрой дороге и на левом закруглении дороги наехал на ограждение и упал в канал.
Обновлено в 03:46
Политика
Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Лесной пожар в Ставропольском крае рядом с селом Бешпагир локализован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 14:08
Гаджеты
Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple
Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.
Обновлено вчера в 08:19