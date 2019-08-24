Американка Скарлет Йоханссон второй раз стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes.

Космос Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести 24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.

Общество На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.

Общество Медведев поручил Минтруду оценить идею о 4-дневной рабочей неделе Как сообщает "Известия", ведомство должно будет оценить степень влияния 4-дневной рабочей недели на социальную сферу и экономику страны.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Происшествия Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.

Политика Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.

Происшествия На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.

Происшествия На Ставрополье во время кесарева умерла женщина Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.

Авто Составлен рейтинг наиболее «женских» марок автомобилей в РФ Эксперты проанализировали результаты ряда опросов автовладельцев в России и установили автомобильные марки с наибольшей долей владельцев-женщин.

Кино Кита Харингтона позвали в киновселенную Marvel Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон может стать частью киновселенной Marvel.

Авто Volkswagen отзывает почти 700 тысяч автомобилей по всему миру Volkswagen не знает о каких-либо травмах, связанных с проблемой, но компания отозвала автомобили в качестве меры предосторожности.

Здоровье Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Мы не боремся со спиртными напитками, мы боремся с проблемой Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы одной из главных проблем России, с которой долго боролись поколения соотечественников, назвал тяжелое пьянство.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Политика Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.

Футбол Клопп: у Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге.

Происшествия В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.

Футбол Бразильский футболист развил «сверхзвуковую» скорость Скорость в 38 километров в час была зафиксирована у бразильского форварда «Фламенго» Бруну Энрике в матче четвертьфинала Кубка Либертадорес против «Интернасионаля».

Финансы Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.

Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

Общество Более 70% работодателей проверяют социальные сети соискателей 13% опрашиваемых контролируют все, что выкладывают подчиненные, и остальные не интересуются жизнями сотрудников в интернете, передает ТАСС.

Происшествия Водитель Mercedes на зимней резине улетел в Ново-Адмиралтейский канал По предварительной информации, в Адмиралтейском районе Петербурга у набережной Ново-Адмиралтейского канала 35-летний водитель автомобиля Mercedes A-класса не справился с управлением на мокрой дороге и на левом закруглении дороги наехал на ограждение и упал в канал.

Политика Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.

Происшествия В Ставропольском крае локализовали лесной пожар Лесной пожар в Ставропольском крае рядом с селом Бешпагир локализован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.