Армия и оружие

Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160Газета.Ru 13:57

В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным ведомства, продолжительность полета превысила семь часов.
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Армия и оружие

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