Армия и оружие
Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160Газета.Ru 13:57
В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным ведомства, продолжительность полета превысила семь часов.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:59, Вашингтон
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
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Болельщики «Локомотива» освистали Кварацхелию
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Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia
В Сети появилась новая партия снимков, на которых показан новый Skoda Octavia2020 модельного года.
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Если Черчесова состарить в FaceApp, то получается Дель Боске
В интернете новое развлечение – FaceApp Challenge. С помощью мобильного приложения пользователи представляют себя в старости.
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Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.
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Рубль подкосит снижение ставок Банка России
Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
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В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
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В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита
По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.
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Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
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В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку
19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
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Политика
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Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика
Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны
Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.
Обновлено в 13:23
Политика
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Обновлено в 08:35
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В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Башкирии молния убила пастуха и лошадь
Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".
Обновлено в 12:26
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В древнем янтаре обнаружили лапу неизвестной вымершей птицы
Палеонтологи нашли в древнем янтаре фрагмент живого существа, оказавшийся лапой вымершей птицы.
Обновлено 12 июля в 16:00
Политика
Зеленский решил сменить 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
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Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Армия США пригрозила собравшимся штурмовать «Зону 51»
Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.
Обновлено в 11:07
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14