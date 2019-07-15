Армия и оружие
Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160Газета.Ru 13:57
В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным ведомства, продолжительность полета превысила семь часов.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Происшествия
Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми
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Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
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МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны
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BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом
Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
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Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости
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Финансы
Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение
Специалист, который наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару во втором квартале, считает, что до конца декабря рубль подешевеет на 9%, в результате чего доллар будет стоить порядка 69 руб. Косатый считает, что падению рубля будет способствовать смягчение монетарной политики Банка России.
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Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике
По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны
Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Наука
Специалисты поведали о пользе употребления насекомых в пищу
Ученые отметили, что польза от употребления в пищу насекомых и паукообразных многими недооценивается.
Обновлено в 12:13
Политика
Белый дом выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
Кандидатура исполняющего обязанности министра обороны США Марка Эспера была выдвинута на должность главы Пентагона президентом Дональдом Трампом.
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Экономика
Бастрыкин предложил дать следователям доступ к банковской тайне без суда
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает необходимым наделить следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но во время доследственных проверок.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Новгородского экс-замгубернатора осудили на десять лет за коррупцию
Как сообщалось ранее, в 2016 году Шалмуев уже был приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание дорог Новгородской области.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
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Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Обновлено в 13:14
Общество
Зеленского, Тимошенко и Порошенко «состарили» в FaceApp
Экс-премьер, лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко даже в образе женщины преклонных лет выглядит довольно привлекательно и бодро.
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Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47