Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студиюВести.Ru 15:02

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут". Николай Платошкин заявил, что он приветствует решение Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.

с чего всё началось

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