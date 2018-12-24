Общество
Скандальный журналист Spiegel присвоил пожертвования для детей
Скандальный журналист Spiegel присвоил пожертвования для детейРоссийская газета18:42
Бывший репортер Der Spiegel Клаас Релоциус собирал с читателей пожертвования в помощь "турецким детям-сиротам", однако все собранные деньги переводил на свой личный банковский счет. По данным редакции Spiegel, сбор средств осуществлялся с личной электронной почты Релоциуса.
Российская газета18:42
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