Бывший репортер Der Spiegel Клаас Релоциус собирал с читателей пожертвования в помощь "турецким детям-сиротам", однако все собранные деньги переводил на свой личный банковский счет. По данным редакции Spiegel, сбор средств осуществлялся с личной электронной почты Релоциуса.

Общество Общество Отправившая в Турцию брянских детей чиновников заммэра уволилась

Общество Общество Россияне выбрали имена еще пяти аэропортам Россияне выбрали имена выдающихся деятелей страны еще для пяти аэропортов во втором туре конкурса «Великие имена России».

Здоровье Здоровье Врачи рассказали, как избежать похмелья Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, как избежать похмелья первого января.

Общество Общество Васильева назвала предельную норму «домашки» для школьников Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, сколько школьники должны тратить времени на домашнюю работу.

Общество Общество Самый большой в мире елочный шар появился в Дубае Самый большой в мире новогодний шар был установлен в воскресенье в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall.

Общество Общество Москвичей призвали не пускать салюты вблизи лесопарков в Новый год Экологи призвали жителей Москвы воздержаться от запуска петард и фейерверков на природных территориях или вблизи них в новогодние праздники.

Общество Общество В центре Москвы открылась 100-метровая ледяная горка «На переходе от Манежной площади к площади Революции открылась полюбившаяся москвичам большая ледяная горка длиной 100 м», — написал градоначальник в Twitter.

Общество Общество В Австралии обнаружили морское «чудовище» с десятками щупалец Житель города Брум в Западной Австралии Трэвис Пауэр обнаружил на пляже причудливое морское существо с десятками щупалец и гигантским ртом, сообщает Daily Express.

Общество Общество Умер спортивный фотограф Лев Бородулин Советский и израильский спортивный фотограф и коллекционер Лев Бородулин умер 21 декабря.

Общество Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных снегопадах в начале недели С понедельника, 24 декабря, на Москву обрушатся сильные снегопады, сообщили в центре погоды «Фобос».

Здоровье Здоровье Телеканал «Россия 1» расхвалил лженауку На телеканале «Россия 1» вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую официально признали лженаукой.

Общество Общество В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

Общество Общество Таблетки под прессом: анаболические стероиды приравняли к яду В список вошли анаболические стероиды — энестебол, эпитиостанол, пропетандрол, меболазин, роксиболон и другие препараты, которые являются модифицированным вариантом опасных веществ, уже запрещенных к обороту.