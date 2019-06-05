Футбол

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигранРИА Новости 14:28

Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель. Первая игра финала, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 1:1.
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Ответный поединок финала африканской ЛЧ будет переигран

RT на русском15:32

Ответный матч финала Лиги чемпионов Африки будет переигран. Игра не была закончена из-за проблем с VAR

Sports.ru15:22

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

РИА Новости14:28

Скандальный финал африканской Лиги чемпионов будет переигран

Евро-футбол.ру14:05

В африканской Лиге чемпионов переиграют ответный финальный матч

Матч ТВ15:02

Финал африканской Лиги чемпионов будут переигран

Спорт-Экспресс13:44

В африканской Лиге чемпионов переиграют ответный финальный матч

Sportbox.RU15:01
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
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Из сведений о доходах руководителей московских театров, публикуемые московскими властями, исчезла декларация Никиты Михалкова.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
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Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
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Google оспорил в суде штраф Еврокомиссии на 1,5 млрд евро

Ранее компанию наказали за нарушение закона о конкуренции Компания Google оспорила в Европейском суде общей юрисдикции в Брюсселе штраф на 1,49 млрд евро, который ранее наложила Еврокомиссия.
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Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
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Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

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Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн

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ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
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Обновлено вчера в 14:24
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Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
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Обновлено в 09:11
Политика

Путин и Си Цзиньпин вместе уехали из Кремля на лимузине Aurus

Путин и Си Цзиньпин осмотрели во дворе Кремлевского дворца китайские внедорожники Haval, которые собирают в Тульской области, и уехали на одном лимузине Аурус. pic.twitter.com / mTnsQCQFd7 — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.
Обновлено в 14:24
Транспорт

Прокуратура начала проверку из-за сбоя с выдачей багажа в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку в связи с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:14
Политика

Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня», — заявил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы.
Обновлено в 12:10
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На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка

Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Политика

Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС

Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем

По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .
Обновлено вчера в 23:06
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В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
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Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

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