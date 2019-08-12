Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессовРИА Новости 16:04
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".
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с чего всё началось
Важно, что после очередного всплеска интереса к происхождению дипломов Елены Хахалевой, Сухумский государственный университет в Тбилиси, ранее отказывающий в комментариях СМИ, подтвердил наконец легальность своего документа об образовании, выданного будущей судье.КП - Кубань09:02
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Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признаёт вину
Подозреваемый в стрельбе в мечети в пригороде Осло не признаёт свою вину.
Обновлено в 04:36
Гаджеты
Эксперт опроверг информацию о заводских вирусах на бюджетных смартфонах на Android у россиян
Угроза покупки недорогих смартфонов на платформе Android со встроенными вредоносными приложениями, о которой ранее писали СМИ, неактуальна для России.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено в 15:21
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
В российской армии появится сотовая связь
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%
Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО составила по итогам I полугодия 2019 года 12,7 млрд рублей, что на 16,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Военнослужащего осудили на 6 лет за ущерб Минобороны на 471 млн рублей
Минобороны был причинен материальный ущерб на сумму свыше 471 млн руб. Об этом сообщает военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по ЮВО.
Обновлено в 17:30
Общество
В ночь на 13 августа Москва увидит яркий звездопад Персеиды
В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Кино
Зрители заметили неточность в новом фильме Тарантино
О чем фильм: В кинокартине рассказывается о событиях, которые происходят на закате «золотого века» Голливуда вокруг актера вестернов Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт).
Обновлено в 15:46
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Авто
В России выросли продажи автомобилей с пробегом
Обновлено в 06:41
Кино
Полный венец
Кризис комического жанра в фильме «Плюс один» В прокат вышел фильм Джеффа Чана и Эндрю Раймера «Плюс один» (Plus One), который его создатели искренне считают комедией, и, быть может, даже лирической.
Обновлено в 17:00
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Общество
В Росляково почтили память погибших подводников подлодки «Курск»
В поселке Росляково на Североморском кладбище прошла траурная церемония в память о погибших 118 подводниках на АПРК «Курск».
Обновлено в 07:05
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Футбол
«Интер» может обменять Икарди на Джеко
Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Роме", сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
Обновлено в 16:40
Авто
В российском офисе GM назначили нового гендиректора
Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Общество
Опрос: россияне видят обман в уменьшении размера упаковок товаров
72% россиян указывают, что за последние пять лет объем и вес упаковок товаров уменьшились, однако цена на них сохранилась или даже увеличилась.
Обновлено в 13:34
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено в 12:20
Космос
В NASA предложили землянам вбить своё имя в посадочный талон для полёта на Марс
В NASA предложили жителям Земли получить свой посадочный талон для полёта на Марс.
Обновлено вчера в 14:54