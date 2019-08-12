Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессовРИА Новости 16:04
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".
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с чего всё началось
Важно, что после очередного всплеска интереса к происхождению дипломов Елены Хахалевой, Сухумский государственный университет в Тбилиси, ранее отказывающий в комментариях СМИ, подтвердил наконец легальность своего документа об образовании, выданного будущей судье.КП - Кубань09:02
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Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Футбол
«Марсель» разорвал контракт с Рами
«Марсель» расторг контракт с защитником Адилем Рами. Такое решение клуб принял в связи с нарушением игроком условий контракта.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
Трамп о взрыве в Архангельской области: США многое поняли
По словам Трампа, «США многое поняли после взрыва ракеты».
Обновлено в 18:48
Армия и оружие
Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке
Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено в 17:07
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено 10 августа в 06:35
Общество
Как дворник из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей
История дворника из Подмосковья, которая оказалась должна 2 млрд рублей из-за действий мошенников, стала поводом вспомнить о судьбах людей, которые сталкиваются с огромными долгами за кредиты, которые они не брали.
Обновлено в 15:03
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ. 11 августа ей стало плохо и она потеряла сознание.
Обновлено в 04:38
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено в 03:57
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Происшествия
При взрыве в Багдаде пострадали 13 человек
Обновлено в 18:36
Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Технологии
Вирус-шифровальщик бьет по карману страховых компаний
Sodinokobi не атакует компании из стран бывшего СССР, цитирует FT специалиста по кибербезопасности страховой компании Тома Беннетта.
Обновлено в 17:44
Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Военнослужащего осудили на 6 лет за ущерб Минобороны на 471 млн рублей
Минобороны был причинен материальный ущерб на сумму свыше 471 млн руб. Об этом сообщает военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по ЮВО.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Десять селений в сирийской Ракке перешли под контроль Дамаска
Десять соглашений о переходе селений под контроль Дамаска подписаны в течение суток 11 августа.
Обновлено в 04:56
Политика
Кандидат от Демпартии США приостановила избирательную кампанию
Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард приостановила свою предвыборную кампанию из-за участия в военных учениях американской Национальной гвардии.
Обновлено в 19:36