Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессовРИА Новости вчера в 16:04
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".
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с чего всё началось
Важно, что после очередного всплеска интереса к происхождению дипломов Елены Хахалевой, Сухумский государственный университет в Тбилиси, ранее отказывающий в комментариях СМИ, подтвердил наконец легальность своего документа об образовании, выданного будущей судье.КП - Кубаньвчера в 09:02
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Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву отстранили от ведения процессов
Югополисвчера в 14:48
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Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Автоспорт
Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»
Обновлено вчера в 07:58
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено 11 августа в 18:39
Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы
Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия
Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие
Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке
Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
Обновлено вчера в 12:24
Транспорт
В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов
Обновлено вчера в 10:25
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь высказалась о светских раутах
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь публично высказала собственное мнение о светских раутах.
Обновлено вчера в 23:48
Космос
Китайские роботы-собаки буксируют минивэны и перевозят людей
Обновлено 11 августа в 02:22
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
В Красноярском крае жителям села Каменка в Ачинском районе, эвакуированным после серии взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Обновлено в 00:06
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
Пьяный украинский солдат прострелил ногу сослуживцу
«В ходе конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием и прострелил ногу своему сослуживцу», - пояснил представитель пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку
В селе Ильинка Ханкайского района обнаружили мертвой девочку возрастом 1 год 9 месяцев.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля
Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
В Росгвардии прокомментировали сообщения о бойце, ударившем девушку
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Общество
Определены российские регионы с самой высокой долей среднего класса
Было выявлено, что в целом среди семей, где работает как минимум один человек, 14,2 % можно отнести к среднему классу.
Обновлено вчера в 05:02
Гаджеты
Опубликованы первые фото флагманского смартфона Meizu 16s Pro
Обновлено вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Поступок сына Фриске возмутил Шепелева
Популярного телеведущего возмутили действия сына Жанны Фриске. Жанна Фриске подарила сына Дмитрию Шепелеву в апреле 2013 года.
Обновлено вчера в 05:45
Политика
Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
В Белом море эвакуировали пассажиров экскурсионного судна
Сотрудники МЧС провели эвакуацию пассажиров экскурсионного судна, которое село на мель в акватории Белого моря.
Обновлено вчера в 23:42