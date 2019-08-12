Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессовРИА Новости вчера в 16:04

Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".
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с чего всё началось

«Золотая судья» Хахалева больше не будет вести процессы

Важно, что после очередного всплеска интереса к происхождению дипломов Елены Хахалевой, Сухумский государственный университет в Тбилиси, ранее отказывающий в комментариях СМИ, подтвердил наконец легальность своего документа об образовании, выданного будущей судье.
КП - Кубаньвчера в 09:02

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«Золотая судья» Хахалева получила новый пост

URA.Ruвчера в 17:28

Судью Хахалеву отстранили от ведения процессов

Юга.рувчера в 16:48

«Золотая судья» Хахалева больше не будет вести процессы

КП - Кубаньвчера в 09:02

Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву отстранили от ведения процессов

Югополисвчера в 14:48

«Золотую судью» Хахалеву отстранили от судебных процессов

Lenta.ruвчера в 14:10

«Золотая судья» Елена Хахалева больше не будет вести процессы

РЕН ТВвчера в 11:30

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

РИА Новостивчера в 16:04
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Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Общество

На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны

Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Автоспорт

Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»

Обновлено вчера в 07:58
Политика

В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО

Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено 11 августа в 18:39
Общество

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы

Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия

Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе

Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие

Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке

Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских

Обновлено вчера в 12:24
Транспорт

В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов

Обновлено вчера в 10:25
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь высказалась о светских раутах

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь публично высказала собственное мнение о светских раутах.
Обновлено вчера в 23:48
Космос

Китайские роботы-собаки буксируют минивэны и перевозят людей

Обновлено 11 августа в 02:22
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

В Красноярском крае жителям села Каменка в Ачинском районе, эвакуированным после серии взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие

Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии

С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

В Хабаровском крае медведь убил грибника

Обновлено в 00:06
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие

Пьяный украинский солдат прострелил ногу сослуживцу

«В ходе конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием и прострелил ногу своему сослуживцу», - пояснил представитель пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку

В селе Ильинка Ханкайского района обнаружили мертвой девочку возрастом 1 год 9 месяцев.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля

Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

В Росгвардии прокомментировали сообщения о бойце, ударившем девушку

Обновлено вчера в 05:15
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал

В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей

Обновлено вчера в 05:40
Общество

Определены российские регионы с самой высокой долей среднего класса

Было выявлено, что в целом среди семей, где работает как минимум один человек, 14,2 % можно отнести к среднему классу.
Обновлено вчера в 05:02
Гаджеты

Опубликованы первые фото флагманского смартфона Meizu 16s Pro

Обновлено вчера в 02:28
Шоу-бизнес

Поступок сына Фриске возмутил Шепелева

Популярного телеведущего возмутили действия сына Жанны Фриске. Жанна Фриске подарила сына Дмитрию Шепелеву в апреле 2013 года.
Обновлено вчера в 05:45
Политика

Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

В Белом море эвакуировали пассажиров экскурсионного судна

Сотрудники МЧС провели эвакуацию пассажиров экскурсионного судна, которое село на мель в акватории Белого моря.
Обновлено вчера в 23:42
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