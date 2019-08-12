Важно, что после очередного всплеска интереса к происхождению дипломов Елены Хахалевой, Сухумский государственный университет в Тбилиси, ранее отказывающий в комментариях СМИ, подтвердил наконец легальность своего документа об образовании, выданного будущей судье.

с чего всё началось

Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".

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