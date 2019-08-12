Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессовРИА Новости вчера в 16:04

Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".
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с чего всё началось

«Золотая судья» Хахалева больше не будет вести процессы

Важно, что после очередного всплеска интереса к происхождению дипломов Елены Хахалевой, Сухумский государственный университет в Тбилиси, ранее отказывающий в комментариях СМИ, подтвердил наконец легальность своего документа об образовании, выданного будущей судье.
КП - Кубаньвчера в 09:02

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«Золотая судья» Хахалева получила новый пост

URA.Ruвчера в 17:28

Судью Хахалеву отстранили от ведения процессов

Юга.рувчера в 16:48

«Золотая судья» Хахалева больше не будет вести процессы

КП - Кубаньвчера в 09:02

Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву отстранили от ведения процессов

Югополисвчера в 14:48

«Золотую судью» Хахалеву отстранили от судебных процессов

Lenta.ruвчера в 14:10

«Золотая судья» Елена Хахалева больше не будет вести процессы

РЕН ТВвчера в 11:30

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

РИА Новостивчера в 16:04
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:58
Происшествия

В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за удара молнии

Сегодня, утром 12 августа в Испании Вентальо (автономное сообщество Каталония) от удара молнии сгорело 40 домов на колесах.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Осы задержали бежавшего преступника в Германии

В поимке попытавшегося скрыться преступника полицейским немецкого Ольденбурга в Нижней Саксонии помогли осы.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество

ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу

В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Кино

Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома»

Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, рассказал «Ведомостям» представитель оператора.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

Givenchy извинился перед Китаем из-за скандальных футболок

Обновлено в 01:48
Культура

Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка

Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского

Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Политика

Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Футбол

Получивший отказ от «Динамо» игрок «Наполи» заинтересовал ЦСКА

Обновлено в 02:46
Общество

Аэропорт Гонконга возобновил работу

Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Футбол

Льоренте может продолжить карьеру в «Наполи»

Как сообщил в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, теперь на форварда претендует «Наполи».
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Белом море эвакуировали пассажирское судно

Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 00:42
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Религия

В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине

Обновлено в 01:43
Происшествия

В Москве задержали активного участника несогласованных акций

Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
Обновлено в 02:54
Технологии

Новая схема онлайн-продаж алкоголя предложена в России

Продажи алкоголя через интернет можно легализовать при помощи онлайн-чеков, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Ради кого Хлоя Грин бросила «самого красивого преступника»

О романе «самого красивого преступника» и дочери миллиардера Хлои Грин стало известно два года назад.
Обновлено в 01:44
Космос

Новый российский скафандр смогут использовать для высадки на Луну

Обновлено в 02:14
Баскетбол

Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу

Обновлено вчера в 11:22
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах

Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

Краснодарские спасатели эвакуировали упавшего со скалы туриста

Турист упал со смотровой площадки хребта Малый Бамбак в Краснодарском крае, спасатели эвакуировали его на вертолёте, сообщили в МЧС России.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
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