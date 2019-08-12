Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессовРИА Новости 16:04
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".
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с чего всё началось
Важно, что после очередного всплеска интереса к происхождению дипломов Елены Хахалевой, Сухумский государственный университет в Тбилиси, ранее отказывающий в комментариях СМИ, подтвердил наконец легальность своего документа об образовании, выданного будущей судье.КП - Кубань09:02
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:43, Вашингтон
Финансы
Аргентинская биржа рухнула почти на 40%
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился в понедельник на 37,93%. Это стало одним из худших его падений в истории страны .
Обновлено в 18:31
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт
Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года
Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено в 22:34
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено в 05:40
Происшествия
На Енисейском рынке Красноярска произошел пожар
Крупный пожар вспыхнул на Енисейском рынке в Красноярске, площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров, пишет News.ru со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 09:31
Технологии
Леса в Армении будут охранять сенсорные устройства
На территориях степанаванского лесного хозяйства в Армении, где зафиксированы случаи вырубки лесов, установлено 10 сенсорных контрольных устройств.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Погибшие на полигоне под Архангельском испытывали новое специзделие
В результате погибли пять человек. Ранее в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве в ходе испытаний на полигоне.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Анапе пьяный мужчина разбил винтовкой голову работнице тира
В Анапе пьяный мужчина напал на работницу тира и разбил её лоб прикладом пневматической винтовки.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Армия и оружие
Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке
Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено в 20:44
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Обновлено в 17:07
Происшествия
Пятерых засыпало при обрушении грунта в аэропорту Новосибирска
Пятеро рабочих пострадали от обрушения грунта при проведении работ в «Толмачёво», передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:06
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Обновлено в 20:14
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Политика
Зеленский решил уволить глав полиции и СБУ «янтарных» областей страны
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение провести кадровые перестановки в силовых ведомствах Житомирской, Ровенской и Волынской областей из-за нелегальной добычи янтаря, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Общество
Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратится к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем в Рязанской области
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем в Рязанской области.
Обновлено в 12:52
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Игры
Анонсирована обновленная версия System Shock 2: Enhanced Edition
Обновлено в 11:35
Политика
Мадуро создал новое министерство и поменял министров
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Футбол
Вратарь Александр Беленов рассказал, что мог оказаться в «Зените»
Защищающий ворота футбольного клуба «Уфа» вратарь Александр Беленов рассказал в интервью ProSportStory, что мог в свое время оказаться в петербургском «Зените», но затем туда перешел голкипер Андрей Лунев.
Обновлено в 22:02
Здоровье
В тульском минздраве заявили – время доезда скорой сократилось
В тульском регионе процент доезда неотложки в пределах 20 минут составил 79%.
Обновлено в 21:23
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
Общество
Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю с сохранением зарплаты
На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда.
Обновлено в 19:48
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Футбол
Роналду: «В деньгах больше не нуждаюсь, хочу занять место в истории футбола»
Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег.
Обновлено в 19:55