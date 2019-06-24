Театры
Скандал в Доронинском МХАТе дошел до КремляГазета.Ru 09:58
В МХАТ имени Горького ответили на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом письме артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину. По словам заместителя художественного руководителя театра Александра Замыслова, все эти обвинения являются "невероятной чушью".
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Честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 07:58
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