Футбол
Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 годаМатч ТВ 16:47
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально продлил свой контракт до 2022 года. Таким образом, 41-летний специалист будет работать с национальной командой на протяжении всего отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей ему бы хотелось иметь
Обновлено в 14:36
Музыка
Музыкальный фестиваль Top Fili music-2019 откроется в московском парке «Фили» 1 августа
Ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili music-2019 стартует в московском парке "Фили" 1 августа, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе парка.
Обновлено в 09:49
Экономика
Росстат назвал число россиян с доходом ниже прожиточного минимума
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3 процента населения страны (20,9 миллиона человек), сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено в 15:58
Происшествия
На Коломяжском проспекте насмерть сбили человека
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
Северная Корея произвела запуск нескольких снарядов
КНДР произвела запуск нескольких неопознанных снарядов. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Обновлено в 18:21
Политика
Болтон оценил вероятность продления СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Кино
Владимир Машков рассказал, на каком условии вернется в кино
В интервью «Парламентской газете» актер Владимир Машков рассказал, что вернется в кинематограф только после того, как наладится работа Театра Олега Табакова, художественным руководителем которого он является.
Обновлено в 14:53
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 18:22
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Наука
Япония одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных
Обновлено в 02:16
Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.
Обновлено в 19:26
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Транспорт
В Тулуне из-за паводка закрыли участок федеральной трассы «Сибирь»
Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", проходящий через город Тулун Иркутской области, закрыт из-за паводка.
Обновлено вчера в 18:58
Армия и оружие
Российский флот модернизирует самолёты-амфибии Бе-12 «Чайка»
ВМФ России объявил о начале модернизации самолётов-амфибий Бе-12 «Чайка», сообщают «Известия».
Обновлено в 07:47
Экономика
S7 раскрыла экономический эффект от блокчейна
Продажи идут через подключившихся к системе расчетов блокчейн новых агентов, ранее не работавших с S7, а также тех, кто раньше уже работал с авиаперевозчиком через посредника и теперь подключился к блокчейн-расчетам напрямую, поясняет замдиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено в 18:40