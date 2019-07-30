Футбол
Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 годаМатч ТВ 16:47
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально продлил свой контракт до 2022 года. Таким образом, 41-летний специалист будет работать с национальной командой на протяжении всего отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
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