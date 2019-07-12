Футбол
Скалони продлит контракт со сборной Аргентины до 2022 годаSport24.ru вчера в 13:10
Недавно Менотти встретился с главой Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, и стороны согласовали новый контракт для Скалони. Действующее соглашение тренера истекает в конце этого года, однако вскоре будет объявлено о продлении договора.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:18, Вашингтон
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