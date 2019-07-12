Футбол
Скалони продлит контракт со сборной Аргентины до 2022 годаSport24.ru вчера в 13:10
Недавно Менотти встретился с главой Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, и стороны согласовали новый контракт для Скалони. Действующее соглашение тренера истекает в конце этого года, однако вскоре будет объявлено о продлении договора.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Миссия ОЗХО по Сирии работала против истины
Глава Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) не был заинтересован в установлении истины.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей
В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке
Алексею Иванову инкриминируется совершение преступление по ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 07:29
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Политика
Трамп обвинил Россию и Китай в стремлении «ободрать» США
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти России и Китая "молятся" на приход к власти в Штатах демократа Джо Байдена.
Обновлено в 00:09
Общество
«Эффект Меган Маркл» принес королевской семье миллионы фунтов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл принесла королевской семье миллионы фунтов стерлингов, сообщает портал Express.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену Софии Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено вчера в 06:53
Путешествия
Отельер из Турции рассказал о продуктах, попадающих на шведский стол повторно
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Информация о минировании дома родителей Зеленского не подтвердилась
Информация о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме, где в Кривом Роге проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, оказалась ложной.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Машина, в которой на переправе реки Шуй в Туве погибли девять человек, остановилась на реке из-за заглохшего двигателя, сообщает региональный главк Следственного комитета.
Обновлено в 00:34
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
Обновлено вчера в 21:17
Общество
Авиакомпания «Ямал» не может эксплуатировать половину своих SSJ-100
Причина заключается как в обнаруженных дефектах самолётов "Сухой суперджет 100" (SSJ-100), так и в плохом послепродажном сервисе со стороны производителя.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
Антон Шунин: «Сегодня были моменты, чтобы вырваться вперед»
Напомним, московское «Динамо» в гостях сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в стартовом матче нового сезона чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:30
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Экономика
Крупнейший в мире алмазный рудник закроют
Австралийско-британский концерн Rio Tinto Group принял решение закрыть крупнейший в мире алмазный рудник, который находится в Западной Австралии, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Самолет ВВС США экстренно сел в Небраске из-за возгорания двигателя
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие
Замминистра обороны РФ рассказал о строительстве храма Победы
Замглавы Минобороны России, начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о строительстве храма Победы, образе Иосифа Сталина и как мир оценивает ВС РФ.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено вчера в 07:39