Футбол

Скалони продлит контракт со сборной Аргентины до 2022 годаSport24.ru вчера в 13:10

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони будет руководить командой в матчах отбора к ЧМ-2022, сообщает Goal. Директор сборной Аргентины Сесар Луис Менотти был инициатором того, чтобы Скалони оставался на своем посту.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и тренер, выступал на позиции правого защитника. Имеет паспорт гражданина Италии. В настоящее время является главным тренером сборной Аргентины.
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