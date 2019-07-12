Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони будет руководить командой в матчах отбора к ЧМ-2022, сообщает Goal. Директор сборной Аргентины Сесар Луис Менотти был инициатором того, чтобы Скалони оставался на своем посту.

Скалони продлит контракт со сборной Аргентины до 2022 года

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