Футбол
Скалони: «Игроки хотят победить на Кубке Америки ради Месси»Евро-футбол.ру 01:15
Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что его подопечные хотят выиграть Кубок Америки ради нападающего Лионеля Месси.
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Лионель Скалони: Агуэро сыграет в полуфинале с Бразилией. Месси? Не подтверждаю
Спорт день за днем02:06
Лионель Скалони: «Сборная Аргентины хочет выиграть турнир только для Месси»
Спорт-Экспрессвчера в 23:42
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Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала
РЖД опровергают информацию об увольнении начальника Рижского вокзала из-за случая с проездом автомобиля артистки Аллы Пугачевой по платформе к поезду, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:04
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
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Авто
Составлен топ-10 самых дорогих автомобилей российского рынка
Самым дорогим автомобилем, продающимся в стране, оказался спорткар Porsche 911 GT стоимостью 13,33 млн рублей.
Обновлено в 05:11
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Будущих супругов предложили обязать к посещению психиатра
Чтобы обезопасить будущих супругов от домашнего насилия, агрессии и случаев убийств во время совместной жизни Министерству здравоохранения предложили обязать их к тестированию на наличие психических расстройств.
Обновлено в 08:03
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов
Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество
В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20%
«Увеличить с 1 июля 2019 года на 20% размер действующих должностных окладов руководящих работников, специалистов и служащих», – приводит текст документа Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Происшествия
Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег
Обновлено в 07:39
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Экономика
Белгородскую область не оштрафуют за несвоевременное освоение субсидий
Белгородская область оказалась в числе регионов, освобождённых в 2019 году от штрафов за несвоевременное освоение субсидий.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева обратилась к Николаю Баскову, потерявшему отца
На днях Николай пережил большую трагедию – скончался его отец, с которым Басков всегда находился в очень трепетных отношениях, к которому артист относился с безмерной любовью и уважением.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Общество
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Работник, получающий зарплату ниже МРОТ, получает надбавку, дотягивающую ее до МРОТ.
Обновлено вчера в 20:19
Наука
Турецкий многоцелевой вертолет совершил первый полноценный полет
Второй прототип перспективного многоцелевого вертолета T-625 29 июня 2019 года совершил первый полет, который также можно считать первым полноценным полетом в рамках всей программы разработки машины.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова выбрала место для родов
«Роды запланированы на начало сентября и пройдут в одной из лучших клиник в Москве», — сообщили в окружении Решетовой.
Обновлено в 04:48
Наука
Павианы и колобусы сблизились пропорциями мозга
У обезьян двух разных ветвей семейства мартышковых (Cercopithecidae), павианов и колобусов, относительный размер долей коры больших полушарий мозга оказался очень близким — это означает, что к близкому строению мозга (и близким интеллектуальным возможностям) можно прийти разными эволюционными путями.
Обновлено 29 июня в 08:39
Политика
В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 06:30
Политика
Медведев предложил уголовное наказание за срыв торгов по нацпроектам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам предложил ввести уголовную ответственность за демпинг и срыв торгов в ходе реализации нацпроектов.
Обновлено в 09:07
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за полтора года
Как сообщает пресс-служба клуба, лондонский «Тоттенхэм» подписал контракт с 18-летним футболистом «Лидса» Джеком Кларком.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Учения Украины и США в Черном море изменили из-за России
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен поступить на авторынок только в этом году рассекретили до старта продаж.
Обновлено в 06:12