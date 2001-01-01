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Общество ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).

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