Футбол

Скалони: игроки хотят выиграть Кубок Америки ради МессиЧемпионат 00:56

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки — 2019 ради Лионеля Месси, которому не хватает трофея со сборной, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола.
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Месси уже не фонтан: Секретное оружие, или За счёт кого Аргентина обыграет Бразилию

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Лионель Скалони: «Игроки сборной Аргентины хотят выиграть Кубок Америки ради Месси»

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Лионель Скалони: Агуэро сыграет в полуфинале с Бразилией. Месси? Не подтверждаю

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Лионель Скалони: «Игроки сборной Аргентины хотят выиграть Кубок Америки ради Месси»

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Скалони: игроки хотят выиграть Кубок Америки ради Месси

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Месси: «Думали, что выиграем группу и будем в другой части турнирной сетки»

Soccer.ruвчера в 23:57

Лионель Скалони: «Сборная Аргентины хочет выиграть турнир только для Месси»

Спорт-Экспрессвчера в 23:42
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:04, Вашингтон
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Кубок Америки по футболу
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