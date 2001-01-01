Футбол
Скалони: игроки хотят выиграть Кубок Америки ради МессиЧемпионат 00:56
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки — 2019 ради Лионеля Месси, которому не хватает трофея со сборной, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола.
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Лионель Скалони: Агуэро сыграет в полуфинале с Бразилией. Месси? Не подтверждаю
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Лионель Скалони: «Сборная Аргентины хочет выиграть турнир только для Месси»
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