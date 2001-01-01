Футбол

Скалони: игроки хотят выиграть Кубок Америки ради МессиЧемпионат 00:56

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки — 2019 ради Лионеля Месси, которому не хватает трофея со сборной, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола.
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Лионель Скалони: «Игроки сборной Аргентины хотят выиграть Кубок Америки ради Месси»

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Аргентинский футболист и тренер, выступал на позиции правого защитника. Имеет паспорт гражданина Италии. В настоящее время является главным тренером сборной Аргентины.
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