Футбол

Скалони: «В плей-офф Аргентине достался сложный соперник»Евро-футбол.ру 02:12

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал интервью после победы на командой Катара (2:0) в матче Кубка Америки.
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Лионель Скалони высказался по поводу плохого состояния газона

Sport.ru08:58

Лионель Скалони: «На таких полях нельзя играть, но мы попытались это сделать»

Матч ТВ01:19

Главный тренер сборной Аргентины Скалони пожаловался на состояние газона

Спорт-Экспрессвчера в 19:58

Скалони после победы Аргентины над Катаром вновь раскритиковал бразильский газон

Sport24.ruвчера в 21:26

Скалони: «На таком поле невозможно играть в футбол»

Бомбардир.ру00:10

Лионель Скалони: «На таких полях нельзя играть, но мы попытались это сделать»

Sportbox.RU01:19

Тренер сборной Аргентины Скалони: «На таком поле невозможно играть»

Sports.ruвчера в 17:59
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Авто

Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada

По итогам первых пяти месяцев 2019 г. регионом России с самой высокой рыночной долей автомобилей Lada стал Дагестан, где на машины отечественной марки приходится 56% продаж.
Обновлено в 10:12
ЖКХ

В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения

Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Германии два истребителя столкнулись в воздухе

Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Армия РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Минобороны РФ приняло решение о принятии на вооружение зенитно-ракетного комплекса «Сосна».
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым

Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым Полтора месяца назад супруги объявили о разрыве.
Обновлено в 06:14
Общество

«Прямую линию» с Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян

Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян, сообщается в исследовании Mediascope.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Население города Арыси Туркестанской области Казахстана эвакуируют в Чимкент после взрыва в воинской части.
Обновлено в 02:08
Общество

Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Политика

Назван ущерб Грузии от потери российских туристов

Подсчитаны убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией и потери российских туристов.
Обновлено в 09:35
Политика

Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ

Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».
Обновлено в 08:53
Политика

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Технологии

Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Политика

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Теннис

Теннисистка с восемью пальцами получила «уайлд-кард» на Уимблдон

Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Девочка не имеет официальной прописки, поэтому ее не принимают ни в одно дошкольное образовательное заведение Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:00
Общество

Голикова назвала самые популярные ЕГЭ у школьников в 2019 году

Обществознание, физика и биология стали самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в 2019 году, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 07:41
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления

Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Политика

Украина потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения сессии

Украинская делегация на летней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от её ведения.
Обновлено в 10:11
Политика

На международный форум в Москве приедут парламентарии из 131 страны

Около 800 иностранных представителей прибудут в Москву для участия во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма", 85 стран будут представлены официальными делегациями.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ

Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Армия и оружие

Арабские племена «Заевфратья» поддержали руководство Сирии

Старейшины выступили в поддержку действующего руководства Арабской Республики и высказались против незаконного иностранного присутствия в стране.
Обновлено в 01:25
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Ольга Кузьмина после развода на месяц улетела из страны

Актриса решила устроить себе полную перезагрузку.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Воспитательница выгнала непослушных детей под палящее солнце

Обновлено в 05:59
Музыка

Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе

Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Происшествия

Младенца нашли в подъезде дома в Тайшете Иркутской области

В городе Тайшете в Иркутской области в подъезде одного из домов нашли двухмесячную девочку. Ребенка обнаружила местная жительница.
Обновлено в 07:47
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Лионель Скалони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и тренер, выступал на позиции правого защитника. Имеет паспорт гражданина Италии. В настоящее время является главным тренером сборной Аргентины.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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