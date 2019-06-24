Футбол
Скалони: «В плей-офф Аргентине достался сложный соперник»Евро-футбол.ру 02:12
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал интервью после победы на командой Катара (2:0) в матче Кубка Америки.
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Скалони после победы Аргентины над Катаром вновь раскритиковал бразильский газон
Sport24.ruвчера в 21:26
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