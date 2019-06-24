Футбол

Скалони: «В плей-офф Аргентине достался сложный соперник»Евро-футбол.ру 02:12

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал интервью после победы на командой Катара (2:0) в матче Кубка Америки.
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Скалони: «Сборной Аргентины сложно играть под таким давлением»

Soccer.ru02:19

Лионель Скалони: «На таких полях нельзя играть, но мы попытались это сделать»

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Скалони: «На таком поле невозможно играть в футбол»

Бомбардир.ру00:10

Скалони после победы Аргентины над Катаром вновь раскритиковал бразильский газон

Sport24.ruвчера в 21:26

Лионель Скалони: «На таких полях нельзя играть, но мы попытались это сделать»

Sportbox.RU01:19

Главный тренер сборной Аргентины Скалони пожаловался на состояние газона

Спорт-Экспрессвчера в 19:58

Тренер сборной Аргентины Скалони: «На таком поле невозможно играть»

Sports.ruвчера в 17:59
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Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Керченском проливе теплоход сел на мель

Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Политика

Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в Грузии

«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр (цитата по ТАСС).
Обновлено в 04:21
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

Обновлено в 02:44
Политика

Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов

Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Авто

ЦБ предложил ввести коэффициент утраты товарной стоимости в ОСАГО

Банк России предложил включить в проект Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобилей по ОСАГО порядок определения коэффициента утраты товарной стоимости (УТС), сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Мать запрещает Муцениеце рожать Прилучному третьего ребенка

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Финансы

Bank of America: Трамп может девальвировать доллар

Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Транспорт

РЖД восстанавливают график движения на Рижском направлении

Железнодорожники работают над восстановлением графика на Рижском направлении Московской железной дороги после незапланированной остановки электрички, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Обновлено в 02:39
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено 22 июня в 10:28
Авто

Представлен «заряженный» купе-кроссовер Audi SQ8

Компания Audi представила "заряженный" купе-кроссовер SQ8, который, как и младшие модели, является "мягким" гибридом.
Обновлено 22 июня в 08:13
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

Обновлено в 03:51
Происшествия

В город под Екатеринбургом отправили ОМОН после убийства в драке

В город Нижние Серги в Свердловской области были отправлены бойцы ОМОН для охраны общественного порядка после драки, в результате которой был убит один человек.
Обновлено в 04:31
Наука

В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком

Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Наука

Заселение Австралии 65 тысяч лет назад могло быть планомерной морской колонизацией

На протяжении многих лет ученые считали, что это произошло случайно — например, в ходе шторма, который унес суда с людьми на борту далеко от берегов Индонезии.
Обновлено 21 июня в 14:38
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Экономика

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Политика

Слуцкий оценил условия возвращения России в ПАСЕ от фонда MH17

По словам Слуцкого, заявления фонда являются «полностью несостоятельными».
Обновлено в 03:52
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
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Лионель Скалони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и тренер, выступал на позиции правого защитника. Имеет паспорт гражданина Италии. В настоящее время является главным тренером сборной Аргентины.
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Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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