Футбол

Скалони: «Месси и Дибала могут играть вместе»Бомбардир.ру 12:59

31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 128 матчей и забил 65 голов. 25-летний Дибала выступает за сборную Аргентины с 2015 года, сыграл 18 матчей и забил один гол. 22 марта команда Скалони проведет товарищескую игру с Венесуэлой, а 26 марта – с Марокко.
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Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони: «Месси и Дибала могут играть вместе»

Спорт-Экспресс11:50

Главный тренер Аргентины Скалони: Месси и Дибала могут играть вместе

Чемпионат11:43

Скалони: «Месси и Дибала могут играть вместе»

Бомбардир.ру12:59

Тренер сборной Аргентины: «Месси и Дибала могут играть вместе. Нужно время»

Sports.ru10:58
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