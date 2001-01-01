Футбол
Скалони: «Месси и Дибала могут играть вместе»Бомбардир.ру 12:59
31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 128 матчей и забил 65 голов. 25-летний Дибала выступает за сборную Аргентины с 2015 года, сыграл 18 матчей и забил один гол. 22 марта команда Скалони проведет товарищескую игру с Венесуэлой, а 26 марта – с Марокко.
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