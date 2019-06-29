Футбол
Скалони: «Месси есть Месси. Он лучше всех»Soccer.ru 00:50
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Венесуэлой (2:0) в четвертьфинале Кубка Америки отметил вклад капитана "альбиселесте" Лионеля Месси в успехи команды. Я, как и многие другие, считаю, что Месси играет существенную роль на поле.
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