Скалони: «Месси есть Месси. Он лучше всех»Soccer.ru 00:50

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Венесуэлой (2:0) в четвертьфинале Кубка Америки отметил вклад капитана "альбиселесте" Лионеля Месси в успехи команды. Я, как и многие другие, считаю, что Месси играет существенную роль на поле.

Скалони: «Месси есть Месси. Он лучше всех»

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