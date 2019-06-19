Скалони: «Аргентинская кампания на Кубке Америки еще не началась»Soccer.ru вчера в 11:06

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал пресс-конференцию перед матчем второго тура группового этапа Кубка Америки против Парагвая. В первом поединке "альбиселесте" проиграли Колумбии (0:2). Для нас Кубок Америки еще не начался.

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Скалони: «Аргентинская кампания на Кубке Америки еще не началась»

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