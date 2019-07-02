Футбол
Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»Soccer.ru вчера в 23:14
Постоянно возникают слухи о том, что Агуэро не будет в старте, и всё заканчивается тем, что он выходит с первых минут. Появление в старте других игроков гарантировать не могу, даже Месси (смеётся). Ранее Агуэро отметил, что за матчем Бразилия - Аргентина будут следить во всём мире.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:52, Вашингтон
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
США могут ввести пошлины на товары из ЕС на $4 млрд
В апреле ведомство предлагало ввести пошлины на товары из стран Евросоюза на $21 млрд, теперь первоначальный список расширен.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке
Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана
Обновлено вчера в 21:19
Кино
Лунгин: новая брусчатка и дым вейпов на улицах Москвы не защитят от зла
Фильм "Большая поэзия" рассказывает о двух молодых людях — Викторе (Александр Кузнецов) и Алексее (Алексей Филимонов).
Обновлено в 01:00
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Врач роддома обвиняется в убийстве младенца
Как сообщает СК РФ, следователи установили, что в ноябре 2018 года женщина родила недоношенного ребенка в роддоме №4 Калининградской области.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Песков предостерег российских артистов от гастролей в Грузии
Гастролирующим в Грузии российским артистам стоит задуматься о собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:55
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Недвижимость
Квартиры россиян станут дороже
Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 01:27
Происшествия
Воду откачали из 453 домов в затопленных районах Иркутской области
За сутки в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах специалисты осмотрели 516 домов, еще 453 дома освободили от воды, очистили 1304 подворья, с помощью мотопомп откачали воду с 795 подворий (около 1000 куб. метра), сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено в 00:00
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:32
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Транспорт
«Известия»: Росавтодор разработает новый ГОСТ для светофоров
Росавтодор в 2019 году приступит к разработке нового государственного стандарта для светофоров.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Дело Ивана Голунова передано в СКР
Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено вчера в 17:33
Футбол
Айртон: Кононов всегда просит меня подключаться в атаку
Тренер всегда просит меня подключаться в атаку, сказал 22-летний бразилец в интервью клубной пресс-службе.
Обновлено в 00:42
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено вчера в 18:16
Авто
В «Атлант-М» сменился гендиректор
Гендиректором холдинга «Атлант-М» с 1 июля 2019 года по решению собрания акционеров назначен Игорь Сукач, сменивший на этом посту Сергея Савицкого, который руководил компанией с 2011 года.
Обновлено в 01:41