Футбол

Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»Soccer.ru вчера в 23:14

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Постоянно возникают слухи о том, что Агуэро не будет в старте, и всё заканчивается тем, что он выходит с первых минут. Появление в старте других игроков гарантировать не могу, даже Месси (смеётся). Ранее Агуэро отметил, что за матчем Бразилия - Аргентина будут следить во всём мире.
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