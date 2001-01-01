Футбол
Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»Soccer.ru вчера в 23:14
Постоянно возникают слухи о том, что Агуэро не будет в старте, и всё заканчивается тем, что он выходит с первых минут. Появление в старте других игроков гарантировать не могу, даже Месси (смеётся). Ранее Агуэро отметил, что за матчем Бразилия - Аргентина будут следить во всём мире.
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