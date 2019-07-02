Футбол
Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»Soccer.ru вчера в 23:14
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки. Могу подтвердить, что Агуэро выйдет в стартовом составе.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
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