Футбол

Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»Soccer.ru вчера в 23:14

3 фото
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки. Могу подтвердить, что Агуэро выйдет в стартовом составе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Скалони: «Агуэро сыграет против Бразилии с первых минут, по Месси ничего не подтверждаю»

Sport24.ru00:52

Агуэро с первых минут начнет матч с Бразилией

Спорт-Экспрессвчера в 21:11

Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»

Soccer.ruвчера в 23:14

Главный тренер сборной Аргентины не подтвердил выход Месси в стартовом составе на матч с Бразилией

Матч ТВвчера в 22:09

Скалони: «Агуэро выйдет против Бразилии в старте, с Месси не определились»

Бомбардир.ру03:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Футбол

Вратарь «Балтики» пополнил «Тамбов»

Обновлено в 04:29
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды обнаружили десятки странных мумий

Археологи из Польши обнаружили десятки таинственных мумий при раскопках захоронения, расположенного у подножия древнейшей пирамиды Египта.
Обновлено в 05:37
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Илью Яшина обвинили в наезде на пешехода в Москве

Обновлено в 06:13
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Общество

Большое путешествие: полярная лиса добралась по льду из Норвегии в Канаду

Животное всего за 76 дней преодолело более 3,5 тысяч километров и добралось из Норвегии до Канады.
Обновлено в 04:57
Общество

Павел Глоба рассказал об опасных днях июля

Российский астролог Павел Глоба сообщил о том, каких трудностей нужно остерегаться представителям всех знаков зодиака в течение июля и как с ними справиться.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Экс-полковник полиции из Ростова сбежала от следствия в Грузию

Бывшая начальница отдела дознания ОП №7 Пролетарского района Ростова Наталья Разумная, подозреваемая в мошенничестве и фальсификации уголовных дел, скрылась от следствия в Грузии, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах сайт 1Rnd.ru.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте

Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся бывший цех «Уралмашзавода»

Обновлено в 05:25
Политика

В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова

Обновлено в 05:24
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины

По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы

Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

Пресс-секретарь красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Николай Басков тяжело переживает смерть отца

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

На Кипре упала российская ракета

Обновлено вчера в 07:17
Политика

В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира

В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Главврачи московских больниц поддержали обвиненную в убийстве коллегу

Обновлено в 06:20
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Политика

Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян

Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено вчера в 08:12
Политика

Россия и Грузия могут обсудить отношения на полях Женевской встречи

Женевские встречи по безопасности на Южном Кавказе посвящены исключительно отношениям Абхазии, Южной Осетии и Грузии.
Обновлено вчера в 21:58
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Политика

«Единая Россия» извинилась за наклейки на гумпомощь для Иркутской области

Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Украинские силовики за сутки нарушили перемирие в ДНР 27 раз

Обновлено вчера в 04:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное