Футбол

Скалони: игроки хотят выиграть Кубок Америки ради МессиЧемпионат 00:56

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки — 2019 ради Лионеля Месси, которому не хватает трофея со сборной, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола.
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Месси: «Думали, что выиграем группу и будем в другой части турнирной сетки»

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Лионель Скалони: «Игроки сборной Аргентины хотят выиграть Кубок Америки ради Месси»

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Лионель Скалони: «Сборная Аргентины хочет выиграть турнир только для Месси»

Спорт-Экспрессвчера в 23:42
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Транспорт

Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью

Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.
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Супруга Николая Носкова Марина рассказала о его состоянии

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Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка

Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.
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Второй полет Ил-112В состоится в начале 2020 года

Второй полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в начале следующего года.
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Врач посоветовал женщинам не менять кроссовки на шпильки в течение дня

Обновлено вчера в 22:17
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Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.
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На Урале мать двоих детей задержана за убийство новорождённого

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Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:09
Общество

В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске

Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Политика

Грузия отозвала своего посла с Украины

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Экономика

В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России

Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.
Обновлено в 04:40
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились

Обновлено вчера в 00:45
Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика

Сменился генеральный директор «Транснефть-Дружбы»

Новым генеральным директором "Транснефть-Дружба" вместо Олега Богомолова с 25 июня назначен Роман Камозин, следует из списка аффилированных лиц НМТП, входящего в группу "Транснефть".
Обновлено в 03:53
Политика

В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией

Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения минских договоренностей.
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Спорт

Екатеринбург выбрали столицей летней Универсиады-2023

Обновлено в 04:40
Театры

Малый театр показал в Курске две премьеры

Малый театр представил на суд уже полюбившегося зрителя два спектакля в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Политика

Окружение Зеленского поспорило о статусе русского языка для Донбасса

Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук считает, что заявление руководителя президентской администрации Богдана о региональном статусе русского языка в Донбассе является его личной позицией.
Обновлено в 02:30
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Экономика

С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Израиль вновь атаковал цели на территории Сирии

Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на вражеские ракеты, запущенные израильскими истребителями из ливанского воздушного пространства в направлении позиций наших вооруженных сил в Хомсе и окрестностях Дамаска.
Обновлено 30 июня в 20:03
Политика

В Токио объяснили введение санкций против Сеула подрывом доверия

В правительстве Японии заявили, что Сеул причинил большой ущерб двусторонним отношениям, что побудило Токио усилить контроль за экспортом ряда товаров в Южную Корею.
Обновлено в 01:22
Кино

Люк Бессон отказался ехать в Россию на премьеру своего фильма «Анна»

Французский режиссер Люк Бессон отменил визит в Россию на премьеру своего фильма «Анна».
Обновлено вчера в 19:06
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Экс-губернатора Хорошавина этапировали обратно на Сахалин

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Гаджеты

Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва

Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:28
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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