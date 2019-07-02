Футбол

Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»Soccer.ru вчера в 23:14

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки. Могу подтвердить, что Агуэро выйдет в стартовом составе.
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Скалони: «Агуэро сыграет против Бразилии с первых минут, по Месси ничего не подтверждаю»

Sport24.ru00:52

Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»

Soccer.ruвчера в 23:14

Главный тренер сборной Аргентины не подтвердил выход Месси в стартовом составе на матч с Бразилией

Матч ТВвчера в 22:09

Агуэро с первых минут начнет матч с Бразилией

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