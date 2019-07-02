Футбол
Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»Soccer.ru вчера в 23:14
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки. Могу подтвердить, что Агуэро выйдет в стартовом составе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:23, Ашберн
Политика
Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга
Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме законодательного собрания.
Обновлено в 01:08
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Политика
Россия представила уникальную вакцину против лихорадки Эбола
Россия представила новую уникальную вакцину против лихорадки Эбола на международной конференции в Конго, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 00:55
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Теннис
15-летняя Гауфф обыграла 39-летнюю В. Уильямс в первом круге Уимблдона
Во втором круге Гауфф встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Финансы
Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за Boeing
Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
Что может привести к росту розничных цен на мясо в районе 10%. В России может резко вырасти в цене мясная продукция.
Обновлено в 03:08
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Через пострадавший от паводка Тулун возобновлено движение автомобилей
В Иркутской области открыто движение для легковых автомобилей через пострадавший от паводка город Тулун по ранее закрытому участку автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».
Обновлено в 02:56
Политика
Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 02:39
Авто
Тюнеры из Rowen International представили свою версию Toyota C-HR
Специалисты ателье Rowen International постарались создать спортивный стиль внешности кроссовера Toyota C-HR.
Обновлено вчера в 08:58
Транспорт
Минтранс планирует ограничить поездки через BlaBlaCar
Минтранс представил новый законопроект для регулировки онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях.
Обновлено вчера в 02:50
Здоровье
Поликлиники Ленобласти переходят на электронные медкарты
К концу 2019 года в некоторых поликлиниках Ленинградской области пройдет переход с бумажных носителей на электронные.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено вчера в 00:40
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Участника акции в поддержку Ивана Голунова оштрафовали на 150 тысяч рублей
Дмитрий Иванов был признан виновным в повторном нарушении на публичном мероприятии. Об этом он сам написал в своем Телеграм-канале.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России
Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51