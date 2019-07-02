Футбол
Скалони: «Агуэро точно сыграет с бразильцами, Месси – не знаю»ProstoProSport 18:30
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что его команда не является фаворитом полуфинального матча Кубка Америки против бразильцев.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:53, Вашингтон
Политика
В ПАО «Ильюшин» прокомментировали «массовые увольнения»
В СМИ появилась информация о том, что на ведущем предприятии России по разработке авиационной техники ПАО «Ильюшин» начались «массовые увольнения».
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Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
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Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 18
Жертвами паводков в Иркутской области, по последним данным, стали 18 человек.
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Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
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Политика
Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России
Установлены личности погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате двух Героев России.
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Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
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Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
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Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
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Шоу-бизнес
Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения
Обновлено в 20:02
Происшествия
Двое детей утонули в водоеме в Амурской области
По факту гибели двух детей в Амурской области проводится доследственная проверка.
Обновлено в 20:21
Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
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В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
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Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия
Экс-губернатора Сахалина этапировали обратно в южно-сахалинский СИЗО
Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина вернули обратно в СИЗО Южно-Сахалинска из колонии строгого режима в Хабаровском крае.
Обновлено в 09:46
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Энергетика
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Космос
Вслед за мечтой человечества
Человечество уже более полувека осваивает космическое пространство и продолжает прогрессировать, потихоньку открывая новые законы Вселенной.
Обновлено в 03:50
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Кино
В Голливуде назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
Уже известно, что в фильме появится Том Хэнкс – он сыграет менеджера Элвиса Пресли, полковника Тома Паркера.
Обновлено в 13:26
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Футбол
Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE
'16 Де Пауль разыграл мяч с Месси после углового, и только потом последовал навес в штрафную, но неудачный - прямо в защитника.
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Общество
Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»
Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
Общество
Назван российский город с самым высоким ростом зарплат
Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.
Обновлено в 21:02