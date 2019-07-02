Футбол

Скалони: «Агуэро точно сыграет с бразильцами, Месси – не знаю»ProstoProSport 18:30

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что его команда не является фаворитом полуфинального матча Кубка Америки против бразильцев.
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Кафу: «Технически Месси превосходит Роналду»

Sport24.ru15:40

Алиссон: «В матче против Аргентины нет места для ошибок»

Sportbox.RU03:17

Бразилия – Аргентина. День, когда Месси должен стать Марадоной

Soccer.ru14:39

Он тащит сборную Аргентины вместо Месси. Еще год назад его никто не знал в Европе

Матч ТВ09:52

Тите: «Невозможно полностью нейтрализовать Месси»

Sport.ru02:13

Скалони назвал одного игрока, который точно выйдет в стартовом составе против Бразилии. Это не Месси

Спорт-Экспресс17:41

Перед матчем с Аргентиной Алисон вспомнил о победах над «Барселоной» и Месси

Чемпионат02:29
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:53, Вашингтон
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

Обновлено в 20:34
Армия и оружие

Жертвами удара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

Обновлено в 20:11
Политика

В ПАО «Ильюшин» прокомментировали «массовые увольнения»

В СМИ появилась информация о том, что на ведущем предприятии России по разработке авиационной техники ПАО «Ильюшин» начались «массовые увольнения».
Обновлено в 12:16
Происшествия

Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы

Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 18

Жертвами паводков в Иркутской области, по последним данным, стали 18 человек.
Обновлено в 08:01
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто

Обновлено в 20:51
Политика

Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Установлены личности погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате двух Героев России.
Обновлено в 21:05
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес

Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения

Обновлено в 20:02
Происшествия

Двое детей утонули в водоеме в Амурской области

По факту гибели двух детей в Амурской области проводится доследственная проверка.
Обновлено в 20:21
Общество

Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы

Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено в 21:15
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина этапировали обратно в южно-сахалинский СИЗО

Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина вернули обратно в СИЗО Южно-Сахалинска из колонии строгого режима в Хабаровском крае.
Обновлено в 09:46
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Энергетика

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Космос

Вслед за мечтой человечества

Человечество уже более полувека осваивает космическое пространство и продолжает прогрессировать, потихоньку открывая новые законы Вселенной.
Обновлено в 03:50
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Кино

В Голливуде назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли

Уже известно, что в фильме появится Том Хэнкс – он сыграет менеджера Элвиса Пресли, полковника Тома Паркера.
Обновлено в 13:26
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Футбол

Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE

'16 Де Пауль разыграл мяч с Месси после углового, и только потом последовал навес в штрафную, но неудачный - прямо в защитника.
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес

Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Общество

Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»

Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
Общество

Назван российский город с самым высоким ростом зарплат

Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.
Обновлено в 21:02
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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